"В ФФУ все перевірили перед викликом у збірну", – Мораєс відреагував на ситуацію зі своєю натуралізацією

Форвард збірної України Жуніор Мораєс прокоментував скандал зі своєю натуралізацією в національну команду.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", – сказав Мораєс Сегодня.

"Мене турбує, що ФФУ досі не відреагувала", – Левченко прокоментував скандал з натуралізацією Мораєса

Нагадаємо, Федерація футболу Люксембурга вже подала скаргу в УЄФА через можливе порушення правил натуралізації з боку ФФУ. Також цим питанням схвильована і португальська асоціація.

Збірна України в разі програшу справи може отримати дві технічні поразки, що суттєво зменшить шанси на вихід у фінальну частину Євро-2020.