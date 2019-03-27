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"В ФФУ все перевірили перед викликом у збірну", – Мораєс відреагував на ситуацію зі своєю натуралізацією

18:35 2739 Читать на русском
"В ФФУ все перевірили перед викликом у збірну", – Мораєс відреагував на ситуацію зі своєю натуралізацією
Жуніор Мораєс / соцмережі

Форвард збірної України Жуніор Мораєс прокоментував скандал зі своєю натуралізацією в національну команду.

"Я думаю, все нормально. У Федерації все перевірили, перш ніж я вийшов грати за збірну України", – сказав Мораєс Сегодня.

"Мене турбує, що ФФУ досі не відреагувала", – Левченко прокоментував скандал з натуралізацією Мораєса

Нагадаємо, Федерація футболу Люксембурга вже подала скаргу в УЄФА через можливе порушення правил натуралізації з боку ФФУ. Також цим питанням схвильована і португальська асоціація.

Збірна України в разі програшу справи може отримати дві технічні поразки, що суттєво зменшить шанси на вихід у фінальну частину Євро-2020.

Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Україна Україна ФФУ Збірна України Натуралізація легіонерів для збірної України
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