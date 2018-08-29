В ФФУ підтвердили виклик у збірну України Селезньова

ФФУ офіційно оголосила, що Євген Селезньов замінить у збірній України травмованого Бєсєдіна.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко прийняв рішення довикликати на найближчий збір нападника турецького клубу Акхісар Євгена Селезньова, який попередньо був внесений до резервного списку "синьо-жовтих", повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

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Зазначається, що 33-річний форвард прибуде у розташування національної команди 3 вересня – одночасно з іншими футболістами збірної.

Відзначимо, Селезньов спочатку потрапив у резервний список футболістів збірної, однак через травму форварда Динамо Артема Бєсєдіна, який, вочевидь, не зможе допомогти команді у найближчих матчах Ліги нації, Шевченко був змушений довикликати Євгена Селезньова.

Нагадаємо, перший поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня в містечку Угерське-Градіште. Початок матчу – 21.45 за київським часом.

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