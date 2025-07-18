Російським окупантам не раді навіть у віртуальному футболі.

В оновленій версії футбольного симулятора EA Sports FC 26 буде відсутня офіційна російськомовна озвучка, йдеться на платформі Steam. Отже, вперше з 2007 року у культовій серії FIFA або EA Sports FC не буде офіційної російськомовної озвучки.

Зірки Реала і Баварії стануть обличчями обкладинки EA FC 26

Реліз EA Sports FC 26 запланований на 26 вересня. Ultimate-версія гри буде доступна на тиждень раніше – 19 вересня.

Раніше EA Sports представила обкладинку стандартного видання та офіційний трейлер гри EA Sports FC 26. На неї потрапили Джамал Мусіала та Джуд Беллінгем.

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