"У дублі отримують більшу зарплату, ніж ти в першій команді": Чернат закликав Михалика вимагати у Динамо більше грошей

Колишній захисник Динамо Тарас Михалик розповів про свою зарплату в київському клубі.

"У тебе була смішна зарплата в Динамо – 5 тисяч, не уточнюючи валюту? За мірками Динамо, так – смішна. Але нічого, нормально було, я не звик рахувати чужі гроші. Я спокійно їздив на метро до стадіону Динамо, там сідав на автобус і їхав на клубну базу. Нас на автобусі їздило троє: масажист, лікар і я.

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А одноклубники приїжджали на Maserati, на джипах? Нічого страшного. Я розумів, що головне – працювати, а все інше колись прийде. Спокійно ставився до цього і ніколи не переживав.

До мене якось підійшов Чернат і сказав: "Слухай, піди до Ігоря Суркіса та щось йому говори, тому що у нас є люди в дублі, які отримують набагато більшу зарплату, ніж ти в першій команді". Я тоді вже виступав у збірній України. Але нічого, нормально", – сказав Михалик в програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, що Тарас Михали захищав кольори Динамо з 2006-го по 2013 рік.

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