Президент Динамо Ігор Суркіс визнав, що команда наразі не може розраховувати на великі успіхи в єврокубках.

"Фізично хлопці готові добре, більше тут впливали психологічні моменти. Важкі перельоти, відновлення – це вплинуло. Я розмовляв із багатьма хлопцями – тими ж Сидорчуком, Миколенком, і вони переживають, що в матчах із Вільяреалом не змогли показати якісний футбол.

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Насамперед це стосується гостьової гри, адже в другому таймі на гру нашої команди без сліз не можна було дивитися. Але зазначу, що за будь-якого результату необхідно показувати характер. Упевнений, Містер напрацює це, і якщо команда буде з характером, а футболісти будуть зростати в майстерності, то, гадаю, у наступному сезоні ми виступимо більш гідно, ніж цього року", – цитує Суркіса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни вилетіли з єврокубків, але на внутрішній арені все йде добре. Команда Луческу випереджає Шахтар на 7 очок і пробилася до півфіналу Кубка України.

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