Друга ліга, 2-й тур, група Б

Чайка – Олександрія-2 – 1:1

Голи: Овчарук, 27 – Безклейний, 5

Друга ліга: екс-зірка Динамо допоміг у меншості відібрати очки у Полісся-2, новачок здобув другу поспіль перемогу

В матчі другого туру Другої ліги між Чайкою та Олександрією-2 було забито неймовірний гол. На 5-й хвилині гри захисник "містян" Дмитро Безклейний отримав м'яч під час контратаки та наважився на удар зі своєї половини поля. М'яч "парашутом" перелетів через голкіпера Чайки, який далеко вийшов з воріт.

До слова, Дмитру Безклейному всього 19 років, він є вихованцем Шахтаря. У 2024 році молодий захисник перебрався до Олександрії.

Динамо перемогло Верес у стартовому матчі в УПЛ – Ванат всьому голова, тривога перед ЛЧ і симпатична гра рівнян