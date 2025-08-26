Артем Довбик може отримати несподіваний варіант продовження кар'єри в АПЛ, повідомляє Філіппо Біафора з авторитетного видання Il Tempo. Директор Роми зараз перебуває в Лондоні, де готує кілька угод з підсилення команди.

За даними Біафори, деякі посередники намагаються запропонувати українського форварда Ньюкаслу, який активно шукає заміну Александру Ісаку перед поверненням в Лігу чемпіонів. Перемовини поки що не дійшли до конкретики, але незабаром слід очікувати нових деталей щодо потенційного трансферу.

Для обох сторін це може стати гарним варіантом. Журналіст зазначає, що Довбик втратив місце основного в Ромі. Клуб готовий швидко підписати йому заміну, якщо отримає адекватну фінансову пропозицію.

Тим часом перемовини Роми та Вільяреала перебувають на межі зриву. Інсайдер Матео Моретто повідомляє, що між сторонами існують великі розбіжності щодо умов угоди.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Довбик забив 17 голів та віддав 4 асисти за 45 матчів у складі Роми. Попри це новий тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні не розраховує на українця і бачить гравцем основи новачка "джаллороссі" Евана Фергюсона.

