Директор Полісся з маркетингу, медіа та спонсорства Олександр Денисов розповів про ініціативу президента клубу Геннадія Буткевича відродити академію Дніпро -75.

"У Дніпрі буде відроджена легендарна академія Дніпро-75. Ініціатор відродження – Геннадій Буткевич, який також є вихованцем школи Дніпро-75. Подробиці незабаром", – написав Денисов на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно футбольна школа Дніпро-75 відзначила свій 50-річний ювілей. Проте в березні 2010 року школа припинила своє існування через брак фінансування.

Вихованцями Дніпра-75 є багато українських футболістів, серед них: Анатолій Дем'яненко, Віктор Кузнєцов, Олег Протасов, Олександр Рикун та інші.

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