"Команда (Жирона) його не відкрила, він просто топ-гравець. Вітя показує таку саму стабільну, хорошу гру, як і в Динамо.

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Просто проблема в тому, що в Динамо, наприклад, коли Вітя в одному сезоні забивав 15 м'ячів, а наступного 14 – усі кажуть: "Циганков здувся". Просто це перестали цінувати. 2 сезони "Вітя легенда, топ-футболіст", а потім просто так починають писати: "Вітя здувся, вже не той". А ти дивишся статистику, у нього кожен сезон вона зростає. І зараз в Жироні він показує, що топ-футболіст", – розповів Миколенко в в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Динамо продало захисника у Евертон за 23,5 млн євро, а от з Циганковим вийшла інша історія. Кияни до останнього сподівалися на продовження контракту, але вінгер відмовився і перейшов у Жирону за скромні 5 млн. Преса стверджувала, що Динамо принаймні вдалося вибити хороший відсоток з майбутнього перепродажу Віктора.

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