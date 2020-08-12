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В Динамо прокоментували чутки щодо трансферу Чолака – бомбардира хочуть у топ-чемпіонатах

13:50 - Читать на русском
В Динамо прокоментували чутки щодо трансферу Чолака – бомбардира хочуть у топ-чемпіонатах
Антоніо Чолак / Фото з відкритих джерел

У київському клубі відхрестились від інтересу до забивного хорватського нападника.

Як повідомлялось раніше, київське Динамо зацікавилось найкращим форвардом чемпіонату Хорватії Антоніо Чолаком і навіть зробило пропозицію його нинішньому клубу Рієці. Фігурувала навіть приблизна сума трансферу – 4-5 млн євро.

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Однак, за повідомленням видання Index.hr, близькі до українського клубу джерела заперечують контакти киян з хорватським клубом, а інформація про інтерес до нападника з боку Динамо не відповідає дійсності.

Наразі невідомо про якісь конкретні пропозиції щодо трансферу з боку інших команд, однак серед претендентів згадуються клуби з усіх куточків Європи.

Нагадаємо, Чолак у сезоні 2019/20 став найкращим бомбардиром чемпіонату Хорватії – 26-річний форвард забив 20 голів. Стільки ж разів відзначились і Мійо Цакташ (Хайдук) та Мірко Маріч (Осієк), однак Чолак провів на полі менше хвилин, тому саме йому було присвоєно звання найкращого бомбардира ліги.

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