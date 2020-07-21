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В Динамо пояснили, чому кияни так швидко повернуться з відпустки

14:31 - Читать на русском
В Динамо пояснили, чому кияни так швидко повернуться з відпустки
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо не збирається проводити довгий час у відпустці.

"Після останнього матчу чемпіонату України із Колосом, який відбувся 19 липня, для динамівців розпочалася літня відпустка.

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Цього разу вона буде нетривалою, адже зовсім скоро розпочнеться новий сезон з новими викликами та завданнями. Та й час на відпочинок був під час карантину, який тривав два з половиною місяці.

Тож цього разу відпустка для футболістів триватиме 10 днів, і знову команда збереться разом 30-го липня. Підготовка до нового сезону проходитиме у Києві, а саме – на заміській клубній базі Динамо у Кончі-Заспі та триватиме приблизно три тижні", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті киян.

Нагадаємо, Динамо залишилось без тренера після відставки Михайличенка, але має розпочати збори 30 липня з новим наставником.

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