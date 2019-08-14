"В Динамо нічого не змінюється вже 17 років", – Ващук

Екс-захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук прокоментував виліт киян від бельгійського Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо не пройшло, від цього і негатив. Не знаю, чим дихає зараз Динамо. Не зрозуміло, яка ставиться перед командою мета і завдання, чого команда хоче добитися. Характер? Суть не в характері. Динамо не грає без характеру. В команду не потрапляють безхарактерні люди.

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Я з ними не спілкувався, тому не знаю, які у керівників клубу завдання. У клубі багато чого потрібно поміняти. Те, що відбувається в Динамо вже довгі роки, близько 17 років – нічого не змінюється. Динамо як грало, так і грає", – розповів Ващук в коментарі FootBoom.

Нагадаємо, що Динамо вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись Брюгге із загальним рахунком (3:4).

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