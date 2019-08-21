"В Динамо невихід в групу єврокубків призводить до кадрових змін", – Ребров порівняв виліт киян і Ференцвароша з ЛЧ

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями від роботи в Угорщині, а також розповів про найближчу мету команди.

Нагадаємо, Ребров очолив Ференцварош влітку минулого року. За цей час український тренер привів команду до звання чемпіона Угорщини, але не зумів вивести "Фраді" до групового етапу Ліги чемпіонів. В третьому раунді кваліфікації підопічні Реброва поступилися Динамо Загреб.

"Мені подобається тут працювати, подобається ставлення людей, ставлення вболівальників до команди. Стадіон практично завжди заповнений. Атмосфера на матчах – фантастична. В клубу хороша база, багато хороших полів. А найголовніше – це те, що за минулий рік команда показала, що вона прогресує: ми виграли чемпіонат, а зараз боремося за вихід до групового етапу Ліги Європи.

"Не думаю, що це було неправильним рішенням", – Ребров пояснив, чому покинув Динамо у 2017 році

Виліт від Динамо Загреб? Для нас важливішою є реакція керівництва Ференцвароша, а тут ми отримали повну підтримку. Всі розуміють, що нашій команді було непросто пройти далі в Лізі чемпіонів, при цьому зараз у нас є шанс потрапити в груповий етап Ліги Європи.

Думаю, що порівняння з Динамо – некоректне. Ференцварош 25 років не виступав в Лізі чемпіонів! А київське Динамо прагне там бути кожен сезон. І має на це право. Звичайно, в ситуації з Ференцварошем все інакше – навіть три кваліфікації Ліги чемпіонів команда не проходила багато років.

Чи поставлене завдання вийти у груповий етап ЛЄ? Що значить завдання? А якщо команда не вийде в груповий етап? Що тоді? З усіма розривати контракти? Так, в київському Динамо невихід в групову стадію єврокубків майже неминуче призводить до кардинальних кадрових змін. Але тут все розуміють, що ми націлені на успіх, працюємо, намагаємося, розуміємо важливість майбутніх матчів для уболівальників і віддамо всі сили для виходу в груповий етап", – розповів Ребров Dynamo.kiev.ua.

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