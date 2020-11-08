"Таланти ще треба реалізувати. Для мене щодо цього номером один зараз є Дмитро Різник з Ворскли. Він упродовж багатьох ігор в основному складі протягом року підтверджує свій талант. Про це говорили, і видно, що хлопець готовий його реалізовувати. Скажу ось ще про що. Коли ми починаємо сильно хвалити молодих воротарів, це може зіграти злий жарт. Був один чоловік (не буду називати його прізвище), який говорив про одного з голкіперів, що він суперкласний і є нашою надією. Але потім вийшло не все так, як того хотілося б. Що стосується молодих воротарів, то з ними потрібно обережніше, адже можна і перехвалити.

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Розмови про зміну клубу Різником – дуже можливий поворот подій. Причому, якби йому довелося робити вибір, то я не рекомендував би вибирати українських грандів – ні Шахтар, ні Динамо. Краще йти в один з європейських клубів і розвиватися там. Тому що в одному із згаданих наших його, як футболіста, "вб'ють", – заявив Худжамов у інтерв'ю ua-football.

Зауважимо, що Дмитро Різник є вихованцем полтавської Ворскли, з якою має чинну угоду до літа 2024-го. У поточному сезоні в нього вісім ігор в чемпіонаті України, шість пропущених м'ячів, але чотири матчі на нуль. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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