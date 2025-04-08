Екс-гравець Челсі та Ліверпуля Йоссі Бенаюн став жертвою цинічного нападу в передмісті Тель-Авіва.

Ввечері 6 квітня в Тель-Авіві сталася спроба замаху на життя колишнього футболіста Челсі, Арсенала та Ліверпуля Йоссі Бенаюна, повідомляє The Sun.

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Зловмисник під'їхав на байку і кинув ручну гранату під двері будинку ізраїльського футболіста в передмісті Тель-Авіва, після чого розпочалась пожежа. Сам екс-гравець не постраждав. Бенаюн вважає, що невідомий злочинець помилково вибрав ціллю нападу його дім.

"Спочатку я подумав, що це газовий балон, і ми викликали пожежників. Лише коли поліція приїхала в будинок і виявила залишки гранати, ми зрозуміли, що насправді сталося", – заявив ізраїльський футболіст.

Додамо, що Бенаюн грав за Ліверпуль разом з Андрієм Вороніним з 2007 по 2010 роки та навіть двічі забивав з передач українця.

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