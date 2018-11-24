"В деяких епізодах Лунін занадто поспішав", – тренер Леганеса Пеллегріно оцінив гру українця в матчі з Алавесом

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував перемогу над Алавесом у 13 турі Прімери, а також оцінив гру українського голкіпера Андрія Луніна.

Нагадаємо, вчора Леганес здобув першу перемогу за півтора місяця. Підопічні Маурісіо Пеллегріно вдома мінімально перемогли Алавес, а український голкіпер Андрій Лунін вперше провів повний матч у чемпіонаті Іспанії.

"У Луніна були свої максимуми та мінімуми, втім, як і у всіх гравців. В деяких ситуаціях він занадто поспішав. Лунін повинен добре вивчити своїх партнерів по команді. У нас є 3 хороші голкіпери, які завжди готові допомогти команді. Що стосується команди в цілому, то у нашій грі слід багато чого покращити.

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На сьогоднішній день нашим основним воротарем залишається Куельяр. Він провів декілька хороших матчів. Гру Луніна поки важко оцінювати, оскільки він провів лише 2 повні поєдинки. Щодо вибору основного голкіпера на наступний матч, то поки не будемо поспішати з висновками.

Якщо всі голкіпери здорові та в хорошій формі – це тільки краще для команди", – цитує Пеллегріно El Confidencial.

Після цієї перемоги Леганес набрав 13 очок та посідає 16 місце у турнірній таблиці.

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