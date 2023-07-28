В Чорноморці зізналися, як легіонери реагують на часті ракетні обстріли Одеси
Генеральний директор одеського клубу Анатолій Мисюра заявив, що склад команди перед стартом сезону не зміниться.
"На сьогоднішній день нічого подібного, що свідчило б про таке бажання, я не чув. Усі легіонери, як і решта наших футболістів, продовжують тренуватися та готуватися до старту чемпіонату. Все йде за планом.
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Так і є. Усі бійці на місці. Ті легіонери, які були у заявці Чорноморця на кінець минулого сезону (крім воротаря Дмитра Непогодова, який має громадянство Казахстану), як і раніше, в команді. До них цього літа додалося ще двоє", – сказав Анатолій Мисюра в коментарі виданню UA-Football.
Нагадаємо, що в заявці Чорноморця на сезон-2023/24 значиться п'ятеро іноземців – бельгієць Зігі Бадібанга, португалець Гай Хадіда, двоє словенців – Лука Гучек та Йон Шпорн, а також нігерієць Самсон Ієде.
Чорноморець стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти ЛНЗ. Матч в Черкасах відбудеться в неділю, 30 липня, в 15:00.
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