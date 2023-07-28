"На сьогоднішній день нічого подібного, що свідчило б про таке бажання, я не чув. Усі легіонери, як і решта наших футболістів, продовжують тренуватися та готуватися до старту чемпіонату. Все йде за планом.

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Так і є. Усі бійці на місці. Ті легіонери, які були у заявці Чорноморця на кінець минулого сезону (крім воротаря Дмитра Непогодова, який має громадянство Казахстану), як і раніше, в команді. До них цього літа додалося ще двоє", – сказав Анатолій Мисюра в коментарі виданню UA-Football.

Нагадаємо, що в заявці Чорноморця на сезон-2023/24 значиться п'ятеро іноземців – бельгієць Зігі Бадібанга, португалець Гай Хадіда, двоє словенців – Лука Гучек та Йон Шпорн, а також нігерієць Самсон Ієде.

Чорноморець стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти ЛНЗ. Матч в Черкасах відбудеться в неділю, 30 липня, в 15:00.

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