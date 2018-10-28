"Шахтар в чемпіонаті України нагадує Манчестер Сіті", – Пятов

Голкіпер "гірників" Андрій Пятов поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті.

"Деякі футболісти, які вийшли на матч проти Сіті, не отримували стабільної ігрової практики. Видно, що їм не вистачало впевненості. Але помилялися всі хлопці. Щоб поліпшити гру, потрібно припускатись менше помилок. Англійці створили 90 відсотків своїх моментів після наших втрат м'яча. Суперник просто вибігав в контратаки, з п'ятьма гравцями попереду. Менше помиляйся, впевненіше виходь в атаку – і футболісти Манчестер Сіті сідали б, тому що побоювалися б наших випадів.

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Як не крути, а Тайсон і Марлос – це лідери Шахтаря, саме через них будувалася наша гра. Звичайно, різниця була відчутною. Якщо брати минулий рік, то Тайсон міг на швидкості пройти більшу частину поля. Суперники знали його гру, тому відходили назад. А так ми не могли вийти з-під пресингу. Англійці сиділи на нашій половині.

У чемпіонаті ми показуємо зовсім іншу гру – нагадуємо Манчестер Сіті, знаходимося біля чужих воріт. Коли ти більше граєш з м'ячем, то менше бігаєш, залишаються сили. Шахтар міг закінчити з рахунком 1:3, реалізуй момент наприкінці зустрічі. Тоді б вже ніхто не говорив про розгром. Прикрий результат. Втім, у нас все ще є шанси навіть на першу позицію в групі, тому будемо боротися за найвищі місця", – підсумував Пятов для terrikon.

Вчора Шахтар в Харкові без шансів поступився Манчестер Сіті з рахунком 0:3.

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