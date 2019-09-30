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В Бразилії зіграли один з найрезультативніших матчів в історії футболу – вражаючий рахунок 56:0

10:51 3186 Читать на русском
В Бразилії зіграли один з найрезультативніших матчів в історії футболу – вражаючий рахунок 56:0
Фламенго / Твіттер ФК Фламенго

Черговий рекорд результативності було побито у Бразилії.

У суботу, 28 вересня, відбулась подія, яке увійде в історію світового футболу. Жіноча команда Фламенго, у чемпіонаті штату Ріо, перемогла команду Греміньйо з рахунком 56:0. Офіційний Твіттер команди повідомляє, що це найбільший рахунок в історії ліги.

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Найбільшим офіційно зафіксованим рахунком в історії футболу є гра чемпіонату Мадагаскару, що відбулася 31 жовтня 2002 року між командами Адема і Л'Емірн, що завершилась з рахунком 149:0 на користь господарів, проте у цьому матчі гості цілеспрямовано забивали у свої ворота з метою протесту проти арбітра.

На другому місці дотепер був матч відбіркового турніру ОФК до чемпіонату світу 2002 року між збірними Австралії та Американського Самоа, що відбувся 11 квітня 2001 року і завершився перемогою господарів з рахунком 31:0.

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Теги
Світ Жіночий футбол Бразилія Рекорди Фламенго Фламенго
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