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В Бразилії викрали маму Тайсона: правоохоронці оперативно знайшли зловмисників

08:42 172 Читать на русском
В Бразилії викрали маму Тайсона: правоохоронці оперативно знайшли зловмисників
Тайсон з мамою

Вчора у Бразилії поблизу власного будинку викрали маму півзахисника Шахтаря Тайсона.

Викрадач чекав жінку в машині, припаркованій біля дверей будинку. Він вийшов з машини з букетом квітів і повідомив, що це був подарунок матері гравця Розангелі Барчеллос Фреда. Після цього зловмисник кинув жінку в багажник автомобіля і зник.

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Співробітники правоохоронної служби виявили матір футболіста ввечері в сусідньому муніципалітеті Морро Редондо біля Пелота. Поліція підтвердила, що підозрюваних заарештували, але імена чотирьох затриманих не назвали, повідомляє correio24horas.com.br.

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Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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