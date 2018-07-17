В Бразилії викрали маму Тайсона: правоохоронці оперативно знайшли зловмисників

Вчора у Бразилії поблизу власного будинку викрали маму півзахисника Шахтаря Тайсона.

Викрадач чекав жінку в машині, припаркованій біля дверей будинку. Він вийшов з машини з букетом квітів і повідомив, що це був подарунок матері гравця Розангелі Барчеллос Фреда. Після цього зловмисник кинув жінку в багажник автомобіля і зник.

ЧС-2018: Мікель зіграв із Аргентиною попри викрадення батька

Співробітники правоохоронної служби виявили матір футболіста ввечері в сусідньому муніципалітеті Морро Редондо біля Пелота. Поліція підтвердила, що підозрюваних заарештували, але імена чотирьох затриманих не назвали, повідомляє correio24horas.com.br.