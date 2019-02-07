В Бразилії футболісти атакували жінку-арбітра – дівчина впевнено дала відсіч розлюченим чоловікам

Матч бразильського штату Алагоана між командами Масейо та Мурічі (2:1) запам'ятається гучним скандалом.

Команди зустрічалися в останньому турі першості. На 69-й хвилині поєдинку футболістам Масейо вдалося забити другий і, як з'ясувалося пізніше, переможний гол. Однак гравцям Мурічі здалося, що взяття воріт не можна було зараховувати через порушення правил.

Вони буквально накинулися з претензіями на бокового арбітра, якою виявилася Ракель Феррейра. Проте дівчина впевнено дала відсіч кривдникам. Фото, на якому жінка-арбітр не злякалась тиску цілої команди розлючених чоловіків спричинило справжній галас в інтернеті.

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За словами Феррейри, вона була цілком готова, що подібне може статися під час матчу: "Ми проходимо спеціальні тренінги. Окрім того, нас консультують психологи. Жінки мають право працювати у будь-якій сфері, тому повинні відповідати вимогам".

Втихомирити гравців Мурічі вдалося лише після втручання стюардів та працівників правоохоронних органів.

Цей інцидент аж ніяк не вплинув на рішення Ракель продовжувати працювати арбітром: "Я не знаю, чи були футболісти занадто зарозумілими, тому що я – жінка, але якщо б я була чоловіком, вони не зайшли б так далеко. Я все одно буду продовжувати свою роботу".