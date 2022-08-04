"Найголовніше – перемога. Але поки зіграно лише один тайм, чекає ще другий. Він буде ще важчим.

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Чи здивував Луческу складом? Ні. Хіба що Циганков отримав травму на розминці, а так на цей склад варто було чекати. Натомість вийшов Караваєв і забив гол. Молодець, другу гру поспіль забиває. Було зрозуміло, що Караваєв має вийти. Навіть коли він не потрапляє до основного складу, то зазвичай виходить на заміну. Головний тренер постійно перебуває з командою, він бачить і знає, хто в якому стані перебуває.

Пацани відновилися після 120 хвилин у Стамбулі (проти Фенербахче, – прим.). Вони пройшли збори, фізично добре підготувалися і заслуговували на перемогу. Звісно, ​​хотілося ще один гол забити. Але гра забудеться, а результат залишиться. Найголовніше, що здобули позитивний результат.

Чи стало Динамо фаворитом? Тут усі команди рівні. Я вважаю, що навіть після перемоги шанси на прохід 50/50. В Австрії Динамо буде набагато важче. Сподіватимемося, що команда пройде далі", – сказав Алієв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, матч-відповідь між Штурмом і Динамо відбудеться 9 серпня у Граці на UPC Арені. Початок зустрічі о 21:30.

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