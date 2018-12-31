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В Австралії гравець забив гол та зламав стійку – курйоз дня

20:40 0 Читать на русском
В Австралії гравець забив гол та зламав стійку – курйоз дня
Зламані ворота в Австралії / соцмережі

Гравець Перт Глорі Томас Мрчела невдало залетів у ворота, внаслідок чого зламав стійку.

В Австралії матч Сентрал Кост Марінерс – Перт Глорі був скасований через курйозну причину.

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Захисник гостей Томіслав Мрчела вистрибнув після подачі до штрафного, забив гол у ворота суперника, а після цього впав у ці самі ворота та зламав стійку.

Нагадаємо, у складі Сентрал Кост виступав відомий легкоатлет Усейн Болт.

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Теги
Томіслав Мрчела Томіслав Мрчела Світ Відеоновини Перт Глорі
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