В Австралії гравець забив гол та зламав стійку – курйоз дня

Гравець Перт Глорі Томас Мрчела невдало залетів у ворота, внаслідок чого зламав стійку.

В Австралії матч Сентрал Кост Марінерс – Перт Глорі був скасований через курйозну причину.

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Захисник гостей Томіслав Мрчела вистрибнув після подачі до штрафного, забив гол у ворота суперника, а після цього впав у ці самі ворота та зламав стійку.

Нагадаємо, у складі Сентрал Кост виступав відомий легкоатлет Усейн Болт.

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