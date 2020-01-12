В Австралії футболіста вбила акула

Трагічний інцидент стався в Австралії з молодим футболістом Еріком Бірігітті.

Німецький футболіст американського клубу Гастінг Бронкос Ерік Бірігітті загинув під час відпустки в Австралії, повідомляє El Caso.

Гравець Генгама Джулан загинув у ДТП

За інформацією джерела, перспективний 21-річний футболіст зірвався зі скелястого берега у воду. Його практично відразу ж віднесло течією в море. Коли друзі спробували допомогти Еріку, на нього напала акула.

Берегову охорону викликали на допомогу після того, як було повідомлено про зниклого 57-річного Гарі Джонсона. Коли рятувальники прибули на місце події, то спочатку подумали, що знайшли саме його. Але незабаром слідчі встановили, що останки тіла належать 21-річному футболістові.

"Якби його відпустили з Динамо раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін