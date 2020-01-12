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В Австралії футболіста вбила акула

07:30 238 Читать на русском
В Австралії футболіста вбила акула
Ерік Бірігітті / фото із відкритих джерел

Трагічний інцидент стався в Австралії з молодим футболістом Еріком Бірігітті.

Німецький футболіст американського клубу Гастінг Бронкос Ерік Бірігітті загинув під час відпустки в Австралії, повідомляє El Caso.

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За інформацією джерела, перспективний 21-річний футболіст зірвався зі скелястого берега у воду. Його практично відразу ж віднесло течією в море. Коли друзі спробували допомогти Еріку, на нього напала акула.

Берегову охорону викликали на допомогу після того, як було повідомлено про зниклого 57-річного Гарі Джонсона. Коли рятувальники прибули на місце події, то спочатку подумали, що знайшли саме його. Але незабаром слідчі встановили, що останки тіла належать 21-річному футболістові.

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