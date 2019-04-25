В Австралії гравець удосконалив панєнку – справжнє знущання для голкіпера

Під час матчу чемпіонату Австралії між Брісбен Роар та Аделаїдою Юнайтед хавбек господарів здивував усіх пробиттям пенальті у стилі Панєнки.

На 61-й хвилині Брісбен Роар отримав право на виконання одинадцятиметрового удару. До позначки підійшов півзахисник Ерік Ботеак.

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Достеменнно невідомо, чи задумував так хавбек, але французу вдався ефектний удар у стилі Панєнки. Такий "постріл" виявися справжнім знущанням для голкіпера, адже м'яч після удару зрадницьки покотився у протилежний від голкіпера кут.