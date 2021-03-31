"Йому буде важко, адже на тій позиції, на яку він претендує, грає багато хороших гравців: і словенець Йосіп Ілічіч, і наш Руслан Маліновський, і росіянин Олексій Міранчук. Є ще багато – Пашаліч та інші. Але добре, що він поїхав.

Гасперіні хоче бачити в Аталанті менше трансферів у стилі переходу Коваленка

Він – достатньо молодий хлопець, але вже в національній збірній. Я б йому радив одразу вчити італійську мову, без неї важко. Спілкування у Серії А дуже важливе. Він вивчить. Він – розумний хлопець, адже розумів, на що йде.

Звичайно, буде конкуренція, але ти ж щодня гратимеш із топовими командами. Коли виступаєш за Шахтар, то борешся з Динамо, Зорею і можливо ще з кимось. А там кожен матч такий. Там буде прогрес", – резюмував Грозний в коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, Віктор Коваленко перебрався в Італію перед закриттям зимового трансферного вікна та вже встиг дебютувати за Аталанту. Сталось це 21 березня у матчі з Вероною, українець з'явився на полі на 87-й хвилині, замінивши Руслана Маліновського.

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