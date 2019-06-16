В Арсеналі-Київ були футболісти, які грали на контору, – Баланюк

Екс-нападник Арсенала-Київ Денис Баланюк розповів, що в команді були футболісти, які грали на контору і пішли взимку.

"Мій сезон в Києві був дуже важким, а іноді і веселим. У команді було багато речей, про які не говорили вголос. У команді були футболісти, які грали на контору. Коли це стало відомо, вони покинули клуб.

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Я б міг багато розповісти про Арсенал-Київ, але, може, пізніше. Для мене цей рік був дуже складним, не хочу повертатися в Україну для продовження кар'єри. Для мене краще повернутися в Європу, особливо в Віслу.

Я дізнався про партнерів по команді, які грали на контору, взимку, коли вони покинули клуб. В Арсеналі-Київ було багато кумедних моментів. Не хочу занадто багато про це говорити, тому що тільки друзі зрозуміють всю картину і мене. Але, можливо, колись розповім більше, поки тільки це.

Я тренувався всю весну, але не грав. Арсенал-Київ – цікавий клуб, я отримав лише дві зарплати за дев'ять місяців. Крім того, я заплатив за екіпірування, тому пішов в мінус за час перебування в команді. Але я більше не хочу про це говорити.

З Раванеллі ми багато говорили кожен день, він мені казав, що я найкращий гравець команди. Але ситуація різко змінилася після серії поразок. Керівництво хотіло, щоб Раванеллі пішов.

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У мене, Данила Сагуткіна і Юрія Вакулка спільний агент – Івіца Піріч. Зараз він керує Арсеналом-Київ разом з Олександром Москаленком. І як раз нас трьох відправили в команду U-21. Тільки нас, більше нікого. Це був цікавий досвід", – сказав Баланюк Onet sport.

Взимку Арсенал-Київ покинули Олександр Єрмаченко, Олексій Ларін, Максим Фещук, Орельєн Нгеїтала, Серж Акакпо, Юрій Бушман, Олександр Насонов, Олексій Майданевич, Оскар Піріс, Дмитро Зозуля, Сергій Сітало, Сергій Гринь, Данило Карась, Максим Прядун, Леонід Акулінін, Кертіс Єблі і Сергій Даценко.