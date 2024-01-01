Аргентинська футбольна асоціація (AFA) вилучить з обігу футболку з десятим номером, щойно чинний капітан національної команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. У такий спосіб AFA хоче проявити данину поваги восьмиразовому володарю "Золотого м'яча", інформує Voetbal International.

Футболки Мессі з матчів ЧС-2022 пішли з молотка за мільйони

"Коли Мессі завершить кар'єру в збірній Аргентини, ми не дозволимо нікому іншому носити футболку з цим номером. Це найменше, що ми можемо для нього зробити", – заявив аргентинським ЗМІ президент AFA Клаудіо Тапіа.

Мессі зіграв за "альбіселесте" 180 матчів, у яких забив 106 м'ячів. У складі збірної Аргентини Лео виграв Копа Америка-2021 і ЧС-2022. Свого часу в Аргентині вирішили не вилучати з обігу 10-й номер на честь Дієго Марадони, який 1986 року привів національну команду до перемоги на ЧС.

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