"Могли зіграти краще, здатні на це. Але дуже задоволені перемогою. Суперник грав динамічно, нам треба було відповідати. Треба було боротися за очки.

Cейви Онана і гол імені захисників у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон – 1:0

В АПЛ немає легких матчів, і таких точно не буває з "вовками". Проти них тяжко грати, але ми справді добре виступили. Треба боротися в кожному матчі. Сподіваємося, зіграємо краще з мʼячем в наступних матчах.

Новачки? Онана зробив дуже хороші сейви, був дуже спокійним, дуже вдалий дебют. Момент з можливим порушенням правил на Калайджічі – на розсуд арбітрів. На щастя, вони не поставили пенальті. Про цей епізод можна говорити, але вважаю, що пенальті там і не було. Маунт зіграв добре. Виконав те, що ми від нього очікували. Показав дуже хороший рівень гри", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед виграв дебютний матч нової кампанії АПЛ, мінімально перегравши Вулверхемптон на Олд Траффорд. Наступний матч підопічні Тен Хага проведуть проти Тоттенхема в суботу, 19 серпня. Старт зустрічі заплановано на 19:30.

Манчестер Юнайтед вистраждав перемогу над Вулверхемптоном – дует захисників, Онана і диво-промах принесли очки