Англійські клуби страждають через масові випадки коронавірусу. Матчі переносять, під загрозою цілі тури. Головною причиною кризи вважається новий штам Omicron, проти якого радять отримувати бустерну дозу вакцини.

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Однак в АПЛ далеко не всі гравці вакцинувалися базовими двома щепленнями. Як інформує журналістка Мелісса Редді, лише 77% отримали дві дози, 84% – одну дозу. Катастрофічні показники в порівнянні з іншими топ-лігами.

Відсоток футболістів, які пройшли повний курс вакцинації:

Серія А – 98%

Ліга 1 – 95%

Бундесліга – 94%

Ла Ліга – 90%