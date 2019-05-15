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В АПЛ гравцям даватимуть жовту картку за випрошування відеоповтору

15 травня 16:25 938 Читать на русском
В АПЛ гравцям даватимуть жовту картку за випрошування відеоповтору
Арбітри АПЛ / Reuters

Перший досвід використання відеоповторів в Англії матиме певні особливості.

Гравцям заборонять жестами просити арбітра переглянути відеоповтор суперечливих моментів, повідомляє Daily Mail.

Керівники суддівського корпусу не хочуть, щоб гравці чинили тиск на арбітрів і просили їх переглядати епізод без потреби. Відеоасистенти головного судді протягом всього матчу будуть слідкувати за всіма епізодами і доповідати йому через навушник про можливі порушення.

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Гравці і тренери АПЛ були попереджені про те, що футболісти, які будуть просити арбітра подивитися відеоповтор жестом, що зображує екран, будуть покарані картками.

Нагадаємо, Англія стала однією з останніх країн в Європі, де дозволили використання відеоасистента рефері.

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Теги
Англія АПЛ Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR)
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