Голова Суддівської комісії Англії (PGMOL) Говард Вебб визнав, що Девіду Куту не слід було призначати 11-метровий у ворота Манчестер Юнайтед у матчі з Вест Хемом (1:2) в матчі 9 туру АПЛ.

Матч між Вест Хемом і Манчестер Юнайтед, здавалося, завершився внічию, доки VAR у компенсований час не дав головному арбітру Девіду Куту підказку про необхідність призначити пенальті у ворота "червоних дияволів" нібито за фол Маттейса де Лігта. Гол Боуена вивів Вест Хем уперед, і після цієї поразки боси Манчестер Юнайтед звільнили Еріка Тен Хага з посади головного тренера команди.

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Однак голова Суддівської комісії Англії (PGMOL) Говард Вебб визнав, що призначити пенальті у ворота МЮ було помилкою. "Я думаю, що це була неправильна інтерпретація VAR. На мою думку, йому не слід було втручатися в це. Це була ситуація, коли ми повинні були підтримати рішення, прийняте на полі. Озираючись назад, я не думаю, що це мав бути пенальті", – чесно зізнався Вебб в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, що днями Девід Кут потрапив у центр скандалу після того, як в Інтернеті з'явилося відео, на якому він ображає Ліверпуль і Юргена Клоппа.

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