"В Англії таке б не свистіли": Мюллєр обурений фатальним пенальті у ворота Баварії
Нападник Баварії Томас Мюллєр оцінив суддівство у матчі проти Байєра (2:2).
Мюнхенці втратили перемогу через пенальті у компенсований час. Арбітр Даніель Шлагер спочатку не зафіксував фол Девіса проти Хофманна, але після перегляду повтору таки вказав на "позначку".
Черговий гол Кейна і шедевральний штрафний Грімальдо у відеоогляді матчу Баварія – Байєр – 2:2
"Це дуже, дуже "м'який" пенальті. В Англії таке б не свистіли. Давайте грати у футбол! Якщо за таке продовжать ставити пенальті, то їх стане значно більше у нинішньому сезоні", – цитує Мюллєра Bayern & Germany.
Нагадаємо, для Баварії і Байєра це були дебютні втрати очок у чемпіонаті, але вони точно залишаться лідерами таблиці після 4 туру.
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