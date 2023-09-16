Мюнхенці втратили перемогу через пенальті у компенсований час. Арбітр Даніель Шлагер спочатку не зафіксував фол Девіса проти Хофманна, але після перегляду повтору таки вказав на "позначку".

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"Це дуже, дуже "м'який" пенальті. В Англії таке б не свистіли. Давайте грати у футбол! Якщо за таке продовжать ставити пенальті, то їх стане значно більше у нинішньому сезоні", – цитує Мюллєра Bayern & Germany.

Нагадаємо, для Баварії і Байєра це були дебютні втрати очок у чемпіонаті, але вони точно залишаться лідерами таблиці після 4 туру.

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