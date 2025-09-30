"В Англії так просто ніхто не грає, навіть якщо ти з прізвищем Шевченко": Маркевич про сина президента УАФ
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував запрошення форварда Вотфорда U-21 Крістіана Шевченка до складу збірної України U-20 на чемпіонат світу 2025 року.
– Зазвичай переможний склад не змінюють. Як гадаєте, Михайленко вдасться до ротації?
– Думаю, що ні. Вийдуть ті самі одинадцять хлопців у старті, що й на першу гру.
Маркевич дав пораду гравцям збірної України U-20 перед матчем з Панамою: "Хлопці мають зрозуміти одну річ"
– А як же Крістіан Шевченко, що дарма сина президента УАФ викликали до збірної? Розраховує на нього Михайленко, чи його викликали під синьо-жовті знамена заради галочки?
– Мені складно відповісти на це питання, бо я його не бачив ні в тренувальному процесі, ні в іграх. Однак я думаю, що в нього хороший рівень, він же не дарма грає за молодіжну команду англійського Вотфорду. В Англії так просто ніхто не грає, навіть якщо ти з прізвищем Шевченко чи з будь-яким іншим, – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.