– Зазвичай переможний склад не змінюють. Як гадаєте, Михайленко вдасться до ротації?

– Думаю, що ні. Вийдуть ті самі одинадцять хлопців у старті, що й на першу гру.

Маркевич дав пораду гравцям збірної України U-20 перед матчем з Панамою: "Хлопці мають зрозуміти одну річ"

– А як же Крістіан Шевченко, що дарма сина президента УАФ викликали до збірної? Розраховує на нього Михайленко, чи його викликали під синьо-жовті знамена заради галочки?

– Мені складно відповісти на це питання, бо я його не бачив ні в тренувальному процесі, ні в іграх. Однак я думаю, що в нього хороший рівень, він же не дарма грає за молодіжну команду англійського Вотфорду. В Англії так просто ніхто не грає, навіть якщо ти з прізвищем Шевченко чи з будь-яким іншим, – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.

Панама U-20 – Україна U-20: анонс матчу ЧС-2025