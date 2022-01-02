"Я не буду оригінальним: звичайно, це величезний крок уперед для Віталія. Потрапити з рядового за європейськими мірками чемпіонату УПЛ до найсильнішої ліги світу — про це можна лише мріяти. Тепер дуже багато залежатиме від довіри до Миколенка головного тренера Евертона Рафаеля Бенітеса.

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Пригадується, спочатку наш Олександр Зінченко мав проблеми в Манчестер Сіті, навіть збирався його продавати, або віддавати в оренду. Проте, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола завжди підтримував українського захисника, той додав, і зараз дедалі частіше чує про себе приємні відгуки.

Миколенко треба пам'ятати, що часу на розгойдування у нього немає. Це не чемпіонат УПЛ, де легіонерам дають півроку на адаптацію. В Англії потрібно одразу доводити свою профпридатність. Важливо, щоб Віталій якнайшвидше став своїм у Евертоні, залишається сподіватися, що з комунікацією проблем не виникне.

Незважаючи на свій молодий вік, у Миколенка вже чималий досвід виступів у Лізі чемпіонів у складі Динамо та у поєдинках чемпіонатів світу та Європи – за національну збірну України. Це має стати йому вагомою підмогою в Евертоні. Згоден, у грі в обороні проти креативних нападаючих Миколенко не безгрішний. Але сподіваюся, що перед від'їздом до Англії він якісно попрацював над помилками.

Не всі українські футболісти, які виступали чи зараз грають в АПЛ, вимагали тут покликання. Хочеться вірити, що Миколенко завдяки відмінним фізичним даним, бажанню діяти через "не можу", нестандартним рішенням, це вдасться", – розповів Михалик у коментарі meta-ratings.

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