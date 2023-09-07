– В останньому матчі з Брентфордом ви пропустили на останніх хвилинах (2:2)...

– Це футбол, тут треба викладатися на максимум, де б ти не був: в Англії чи Україні. Все буває, могли також виграти, могли програти. Будемо рухатись далі, бо попереду ще багато важких матчів – треба брати свої очки.

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– У команді задоволені стартом сезону?

– Звісно, ні, хотілось би набрати очки, але розуміємо, що суперник також десь був можливо вище класом, тому важко грати. Але всі розуміють, що ще є шанс набрати свої очки. Не те, що шанс є, а так і буде.

– У Брентфорді є Єгор Ярмолюк, який вже майже підібрався до основи...

– Так, спілкувався з ним перед матчем. Побажав удачі в сезоні. Це англійський футбол – тут потрібне терпіння. Приклад – це Олександр Зінченко. Футболістам спочатку треба добре адаптуватися, зрозуміти гру і вже потім, коли будеш виходити, то виконуватимеш роботу на 100%.

– А з іншими нашими хлопцями в АПЛ спілкуєшся чи все таки далеченько?

– Так, трішки спілкуюсь, але звісно вони трохи далеко. Та і графік такий, що фактично немає часу.

– Втягнувся вже у цей насичений англійський графік?

– Все добре, я вже адаптувався, можна сказати на 100%. Добре почуваюсь і в команді, і в житті. Готуюсь до ігор, адже матчі дуже важкі, дуже виснажливі, реально треба добре готуватися.

– Через велику інтенсивність потрібно бути добре готовим функціонально?

– Ну, по-перше, так. Але й морально теж. Не можна відлучатися на жодну секунду. Тому що досить високий темп і треба бути зосередженим кожну мить. Якщо ти з м’ячем, ти можеш відразу його втратити, потім контратака і... Тобі потрібно завжди думати про твою позицію на полі і багато чого іншого.

– Відчуваєш свій прогрес?

– Я не так багато ігор зіграв, але звісно відчув це на тренуванні, що трішки відрізняється ставлення до футболу в цілому. Можна сказати, що я додав у багатьох аспектах, але й бачу, що можу ще, – сказав Забарний у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля провів за Борнмут 4 матчі, результативними діями не відзначався.

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