В Англії поліція заарештувала двох фанатів за знущання над смертю Сали

Два фанати Саутгемптона були заарештовані після матчу 26-го туру англійської Прем'єр-Ліги з Кардіффом (1:2).

Під час поєдинку вони імітували літак, спрямований до фанатів валлійського клубу, познущавшись таким чином над смертю рекордного підписання Кардіффа Еміліано Сали.

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Керівництво Саутгемптона планує заборонити цим фанатами відвідувати матчі клубу.

"Такої поведінки не повинно бути на наших іграх. Ми можемо підтвердити, що два вболівальники були затримані. Клуб буде займати надзвичайно тверду позицію щодо тих, хто порушує правила поведінки, а також має намір заборонити двом порушникам відвідувати матчі клубу. Саутгемптон буде продовжувати працювати з поліцією", – йдеться в заяві клубу.

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Нагадаємо, що 21 січня аргентинець вилетів з Нанта в Кардіфф, щоб офіційно приєднатися до своєї нової команди, але літак з футболістом на борту зник. Тіло Сали знайшли серед уламків 4 лютого.