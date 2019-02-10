toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРІЯ - ШАЛЬКЕ

В Англії поліція заарештувала двох фанатів за знущання над смертю Сали

00:25 254 Читать на русском
В Англії поліція заарештувала двох фанатів за знущання над смертю Сали

Два фанати Саутгемптона були заарештовані після матчу 26-го туру англійської Прем'єр-Ліги з Кардіффом (1:2).

Під час поєдинку вони імітували літак, спрямований до фанатів валлійського клубу, познущавшись таким чином над смертю рекордного підписання Кардіффа Еміліано Сали.

Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту

Керівництво Саутгемптона планує заборонити цим фанатами відвідувати матчі клубу.

"Такої поведінки не повинно бути на наших іграх. Ми можемо підтвердити, що два вболівальники були затримані. Клуб буде займати надзвичайно тверду позицію щодо тих, хто порушує правила поведінки, а також має намір заборонити двом порушникам відвідувати матчі клубу. Саутгемптон буде продовжувати працювати з поліцією", – йдеться в заяві клубу.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Нагадаємо, що 21 січня аргентинець вилетів з Нанта в Кардіфф, щоб офіційно приєднатися до своєї нової команди, але літак з футболістом на борту зник. Тіло Сали знайшли серед уламків 4 лютого.

Англія26 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Кардіфф: Субота 09 лютого 2019

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 2
Кардіфф
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Еміліано Сала Еміліано Сала Саутгемптон Саутгемптон Кардіфф Кардіфф Англія футбольні фанати Саутгемптон - Кардіфф
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
48
хв
Тоттенхем
15:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук