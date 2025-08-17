Волтон і Гершем зумів перевернути гру з Дорчестером за декілька хвилин, врятувавшись від поразки.

Південна ліга, 3-й тур

Дорчестер – Волтон і Гершем – 3:3

Голи: Паркер, 35, Сміт, 45, 57 – Паркс, 90+2, Пауелл, 90+4, Хубинець, 90+5

Неймовірний матч відбувся в Прем'єр-дивізіоні Півдня в Англії. Дорчестер приймав Волтон і Грешем. Господарі втратили перемогу, яка майже була в кишені за три хвилини.

Дорчестер до 60 хвилини оформив три м'ячі у ворота суперника. Ворлтон і Гершем розпочав камбек у доданий час. Спочатку Паркс забив на 90+, через дві хвилини Пауелл скоротив відставання, а Хубинець приніс нічию своїй команді.

До слова, Данило Хубинець, схоже, має українське коріння. Утім, на сайті Волтона і Грешема не вказана національність гравця