В Англії оформили нереальний камбек після 0:3 на 90+2 – ВІДЕО
Волтон і Гершем зумів перевернути гру з Дорчестером за декілька хвилин, врятувавшись від поразки.
Південна ліга, 3-й тур
Дорчестер – Волтон і Гершем – 3:3
Голи: Паркер, 35, Сміт, 45, 57 – Паркс, 90+2, Пауелл, 90+4, Хубинець, 90+5
Клуб українців оголосив про перехід невдахи з ПСЖ – історичне трансферне вікно, під час якого витратили понад 150 млн
Неймовірний матч відбувся в Прем'єр-дивізіоні Півдня в Англії. Дорчестер приймав Волтон і Грешем. Господарі втратили перемогу, яка майже була в кишені за три хвилини.
Дорчестер до 60 хвилини оформив три м'ячі у ворота суперника. Ворлтон і Гершем розпочав камбек у доданий час. Спочатку Паркс забив на 90+, через дві хвилини Пауелл скоротив відставання, а Хубинець приніс нічию своїй команді.
До слова, Данило Хубинець, схоже, має українське коріння. Утім, на сайті Волтона і Грешема не вказана національність гравця