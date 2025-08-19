Асоціація професійних футболістів Англії (PFA) назвала Мохамеда Салаха гравцем року. Він став найкращим бомбардиром і асистентом АПЛ 2024/25. У минулому сезоні єгиптянин провів 38 ігор у чемпіонаті і відзначився 29 голами та 18 результативними передачами.

Салах переписав історію АПЛ – унікальне досягнення єгиптянина

Найкращим гравцем останнього розіграшу Чемпіоншипу був визнаний голкіпер Бернлі Джеймс Траффорд, який цього літа повернувся в Манчестер Сіті. Він провів 45 матчів у чемпіонаті, 29 з яких були "сухими".