"Як почуваюся в Німеччині? Це просте питання. У мене таке відчуття, що в Німеччині ми дуже критично ставимося один до одного, особливо щодо гравців і тренерів.

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Це не тільки мій випадок. Створюється певне уявлення, і від нього важко втекти. Так, я відчував, що в Англії мене цінували більше", – цитує фахівця Sport.es.

Нагадаємо, Томас Тухель очолив Баварію в березні 2023 року. Під його керівництвом мюнхенці здобули титул чемпіона Німеччини. Наразі команда Тухеля перебуває на другому місці з 41 балом. Від Байєра Баварія відстає на чотири пункти.

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