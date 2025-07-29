28 липня відбулося засідання комітету, під час якого розглядалося питання спроможності Моркама виконувати фінансові зобов'язання в сезоні 2025/26. За підсумками засідання клуб був виключений з Національної ліги Англії, а також з Кубка Національної ліги через фінансові проблеми. Крім цього, "раки" отримали заборону на реєстрацію нових футболістів.

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Наступне засідання комітету заплановано на 20 серпня. Тоді буде повторно розглянуто питання про можливість збереження членства клубу в лізі, якщо він виконає необхідні умови для цього. Відзначимо, що до 20 серпня Моркам мав би зіграти 3 матчі в Національній лізі – 5-му дивізіоні англійського футболу.

Попередній сезон команда завершила на 24-му рядку турнірної таблиці Ліги 2 (четвертого дивізіону) і вперше за 18 років мала виступати в Національній лізі.

Нагадаємо, що в п'ятому дивізіоні виступають як професійні клуби, так і напівпрофесійні.

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