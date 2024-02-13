Ковентрі Сіті переміг Міллволл у 31-му турі Чемпіоншипу з рахунком 2:1. Під час святкування одного з голів сталася суперечлива ситуація за участю захисника Мілана ван Евійка.

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Нідерландець підняв руку вгору, а два пальці іншої руки помістив над губою. Фото зі святкування футболіста опублікували в офіційних соцмережах клубу. Фанати одразу побачили схожість між святкуванням нідерландця та жестом нацистів. Гравець прокоментував світлину: "Я поєднав два святкування. Будь ласка, не сприймайте це образливо". Зрештою Ковентрі Сіті, як повідомляє Meczyki, вирішив видалити спірне фото. Клуб опублікував світлину, на якому ван Евійк тримає руки у формі серця.

Нагадаємо, Конверті Сіті наразі перебуває на шостій сходинці у турнірній таблиці Чемпіоншипу з 47 очками. Від Лестера, який йде на першому місці, команда відстає на 28 пунктів.

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