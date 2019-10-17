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В Англії гравець забив гол головою зі своєї половини поля – коментатор втратив дар мови

07:30 507 Читать на русском
В Англії гравець забив гол головою зі своєї половини поля – коментатор втратив дар мови
Фото Басфорд Юнайтед

Недаремно Англію називають батьківщиною футболу, тут відбуваються справжні дива гри мільйонів.

В регіональній лізі Англії Юнайтед оф Манчестер приймав Басфорд Юнайтед.

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За нічийного результату (1:1) на 62-й хвилині зустрічі захисник господарів вибив м'яч в центр поля, де гравець суперника вистрибнув і завдав удару головою. М'яч з шаленою швидкістю полетів у бік воріт гостей, дезорієнтував голкіпера та залетів у сітку.

В підсумку цей гол допоміг Басфорд Юнайтед здобути перемогу (3:1).

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