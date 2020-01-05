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Академія Пушкаша використовує методики NASA, – Бєланов у захваті від трансферної політики Десни

12:03 537 Читать на русском
Академія Пушкаша використовує методики NASA, – Бєланов у захваті від трансферної політики Десни
Ігор Бєланов / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник Динамо та володар "Золотого м’яча-1986" Ігор Бєланов поділився думками щодо трансферу Артема Фаворова в Академію Пушкаша.

"Перехід Артема Фаворова в Академію Пушкаша – дуже знакова подія. Зовсім недавно я писав про цю Академію як приклад нового європейського підходу до виховання гравців і формування професійної команди. Матеріально-технічна база клубу вражає навіть професіоналів.

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У навчально-тренувальному процесі враховані навіть методики NASA. Тому я щиро радий, що президент Десни і головний тренер Олександр Рябоконь поставилися дуже відповідально до свого першого трансферу і забезпечили своєму гравцеві прекрасні тренувальні та побутові умови", – написав Бєланов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Фаворов став першою трансферною ластівкою Десни – напередодні він перейшов до угорського клубу, поповнивши бюджет чернігівської команди на 470 тисяч євро. Артем є вихованцем київського Динамо, раніше виступав за Оболонь-Бровар, Зірку та данський Вайле.

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