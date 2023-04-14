Чутки навколо майбутнього семиразового володаря "Золотого м'яча" не вщухають. Лео Мессі вже отримував неймовірні пропозиції від арабів та МЛС, але він прагне залишитися в Європі.

Мессі вперше прокоментував можливий відхід з ПСЖ

Як повідомив інсайдер Жерар Ромеро, у Ла Лізі вважають, що Барселона вже має домовленість з аргентинцем. Наприкінці березня "блаугранас" направили економічний план можливого повернення Мессі. Ла Лігу він не влаштував, але незабаром каталонський клуб представить новий варіант дій. Зазначається, що маркетинговий відділ вже веде підготовку до можливого повернення зіркового нападника.

F5 CARPETA LEO MESSI



A finales de Marzo, el FCB mandó un programa de viabilidad a la Liga para la llegada de Messi pero aún no es suficiente para encajar el FairPlay.



Durante los próximos días el FCB presentará una actualización del programa



https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/7mfReted6p — Jijantes FC (@JijantesFC) April 14, 2023

Нагадаємо, що контракт Лео Мессі з ПСЖ закінчується влітку поточного року. Через токсичну атмосферу в паризькому клубі у катарців не залишилось надії продовжити чинну угоду з гравцем. Очікується, що Мессі продовжить свою кар'єру саме в рідному клубі.

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