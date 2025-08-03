– Сьогодні мені сподобався початок гри, перші 20 хвилин – ми мали багато моментів, щоб забити. Але, як бачите, не вдалося реалізувати ці ранні нагоди, і після цього гра стала для нас складнішою. Вони теж дуже добре зіграли проти нас, показали хорошу оборону. Але ми старалися, тиснули щохвилини, у всі моменти ми діяли добре. Я дуже задоволений першим матчем, тому що важливо перемагати на цьому етапі. Ми також показали гарний футбол.

"Тут на роздуми часу немає": тренер Епіцентра відверто прокоментував дебют в УПЛ, подякувавши Шахтарю

Тепер будемо шукати більш атакувальні рішення, працюємо над цим. І я дуже задоволений оборонною роботою, а також грою деяких футболістів, які вийшли з дуже хорошою енергією. Це дуже важливо для нас, адже наша ідея – це одна команда, одна родина. Ніяких ротацій, нічого подібного. Мої гравці дуже важливі для мене, вони як мої брати. І сьогодні я побачив щось дуже цінне в цьому сенсі. Я дуже радий цій ідеї.



– Як ви оцінюєте виступ команди сьогодні?

– Це не моя робота, я думаю, це завдання журналістів – робити оцінки. Я дивлюсь на кожен момент з точки зору як захисту, так і атаки. Думаю, ви самі бачили, що це була дуже складна гра. Я вважаю, вона була навіть важчою, ніж проти Панатінаїкоса чи Бешикташа, тому що це був перший матч, старт сезону, і ще грали о 15:30. Я розумію, що поєдинок був непростим, і дуже задоволений ним. Якщо я виграю перший матч, то для мене це 10 з 10.



– З ваших інтервʼю та коментарів зрозуміло, що наразі однією з головних задач для вас є покращити фізичний стан гравців. Тож чи були ви сьогодні задоволені їхньою фізичною й тактичною підготовкою?

– Я вже казав раніше, це важливо: час початку матчу, проти кого ти граєш, з якою командою – усе це має значення. Але мені подобається фізична реакція моїх футболістів. І я розумію, що це нелегко. Я хочу змінити багато речей одночасно, зокрема й у захисті. Змінити ментальність за один місяць складно, але ми щодня намагаємось робити все якнайкраще – і в захисті, і в атаці.

Але якщо ти хочеш мати таку ментальність, ти маєш бути готовим до фізичних навантажень на 100 відсотків. І я не хочу чути жодних виправдань від своїх гравців. Вони дуже добре попрацювали за останні півтора місяця. Мені подобається їхня енергія, вони добре тренувалися. Ми на правильному шляху, але якщо я зараз скажу, що за місяць ми все змінили, це буде неправдою. У нас є мрія на майбутнє, але йдемо до неї крок за кроком.



– Які у вас враження від першого матчу в Україні? Очікували такого щільного футболу чи, може, ваші очікування були вищими або нижчими? І як минули перші дні в Україні, як ви почуваєтеся?

– Перш за все, щодо країни, вона мені подобається, мені особисто тут подобається. Усі усміхаються. І насправді мені хочеться казати не "ваша країна", а "наша країна", адже я вже почуваюся частиною України. Я розумію, що зараз непростий час для, як я сказав, нашої країни, для України. Бо якщо я тут, ми разом. Але попри все, усі усміхаються, усі намагаються мені допомогти. Це чудово. І для мене це важливіше за футбол. Тому дякую всім: уболівальникам, дітям – усім. Я теж намагаюся бути ближчим до людей – фотографуюсь, підписую футболки.

Щодо іншого запитання, я поважаю ідею, що футбол є футбол, і всі однакові. Звісно, якщо в суперника є стратегія, план на гру з акцентом на захист, я це поважаю. Ні, я не кажу, що сьогодні гра була занадто закритою. Навпаки, це добре для футболу, тому що ти маєш грати з огляду на всі його аспекти: і в захисті, і в атаці. Якщо суперник добре обороняється, потрібно шукати більше рішень в атаці. Сьогодні вони дуже добре захищалися, і ми намагалися це змінити. Міняли фулбеків, запускали їх в обіграш, діяли простіше. Один з таких епізодів ви бачили, коли ми забили. Це й є наша ідея: якщо ти не поважаєш суперника і його ідеї, ти не знайдеш рішення.

Я поважаю будь-яку футбольну ідею, навіть якщо вона проти мене. Це моя робота – знаходити рішення. І це дуже добре для українського футболу: якщо ти маєш фізичні якості, якщо маєш інші сильні сторони, то можеш оборонятись. Бо, коли я був гравцем, ми перемагали найсильніші команди в історії саме завдяки обороні. Я поважаю це, це моя філософія. Якби я сказав щось інше, це було б неправдою, – цитує Турана прес-служба Шахтаря.

До слова, наступний матч Шахтар проведе проти Панатінаїкоса в Лізі Європи – 7 серпня о 21:00.

Шахтар дотиснув Епіцентр у першому матчі Турана в Україні – Арда вгадав із замінами, дебютант УПЛ грав краще за Бешикташ