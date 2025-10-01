УЄФА відклала голосування з питання відсторонення збірної Ізраїлю від міжнародних змагань на тлі нового мирного плану, який представив президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

УЄФА готовий частково виключити Ізраїль – збірна зможе продовжити відбір до ЧС-2026

"УЄФА заявив, що призупинить голосування і дочекається мирного плану. Але, перш за все, Ізраїльська футбольна асоціація є членом УЄФА, і, як і у випадку з будь-яким членом організації в регіоні, це їхнє рішення.

Ізраїль належить до них, вони повинні з цим розібратися. Я поважаю не тільки процес, але і будь-яке прийняте ними рішення", – цитує The Athletic слова віце-президента ФІФА Віктора Монтальяні на конференції в Лондоні.

