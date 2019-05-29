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УЄФА зобов'язав країни, які не визнають Косово, проводити матчі на його території – серед них і Україна

21:55 340 Читать на русском
УЄФА зобов'язав країни, які не визнають Косово, проводити матчі на його території – серед них і Україна
Україна – Косово / Фото ФФУ

Спілка європейських футбольних асоціацій внесла ряд поправок щодо проведення матчів з Косово.

Виконавчий комітет УЄФА затвердив політику проведення матчів відносно країн, які не визнають Косово, повідомляє офіційний сайт організації.

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Винятком стали ті країни, де на думку УЄФА, командам може загрожувати небезпека (на даний час йдеться про Сербію, а також Боснію та Герцеговину).

Команди, які не можуть приймати косовські клуби або збірні на своїй території, можуть проводити домашній матч на нейтральному полі. Проте, вони зобов'язані проводити гостьові матчі в Косово.

Нагадаємо, збірна України зустрічалась з Косово в рамках відбору на ЧС-2018. Домашній матч "жовто-сині" провели у Кракові (Польща), а виїзний поєдинок відбувся в Албанії.

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