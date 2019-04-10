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УЄФА знову може відсторонити Мілан від участі в єврокубках на один сезон

15:51 286 Читать на русском
УЄФА знову може відсторонити Мілан від участі в єврокубках на один сезон
Дженнаро Гаттузо / ФК Мілан

Мілан може не взяти участі в єврокубках у сезоні 2019/20. УЄФА прагне покарати італійський клуб.

УЄФА розслідує Міланом порушення фінансового фейр-плей і може відсторонити клуб від участі в єврокубках на один сезон, передає Sky Sports, посилаючись на офіційних осіб конфедерації.

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Зокрема повідомляється, що "россонері" не могли витрачати більше 30 млн євро, але взимку був відписаний Кшиштоф Пйонтек.

Минулого літа УЄФА вже намагався відсторонити клуб, але італійці виграли апеляцію в Лозанні і взяли участь у Лізі Європи. У період з 2015 по 2017 роки Мілан витратив 200 млн євро на трансфери.

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Теги
Фінансовий fair-play Мілан Мілан Ліга чемпіонів УЄФА
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