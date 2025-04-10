Арбітри Марциняк і Квятковські після скандальної серії пенальті в 1/8 ЛЧ не зможуть судити матч чвертьфіналу ЛЄ.

Польські судді Марциняк та Квятковські були дискваліфіковані на матч 1/4 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом та Тоттенхемом.

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Саме Марциняк був головним арбітром в скандальному матчі між Атлетіко та Реалом в 1/8 ЛЧ, а Квятковські працював у кімнаті VAR у тому поєдинку. Вони ухвалили рішення переглянути удар Хуліана Альвареса в серії пенальті та скасувати гол.

Спочатку УЄФА підтримав рішення рефері та випустив відео з поясненням скандального рішення. Але після цього їх вирішили звільнити від участі у важливому матчі Ліги Європи. Поки що невідомо, чи будуть покарані арбітри на більший термін.

Додамо, що Шимон Марциняк не вперше потрапляє в скандал після матчів Реала. В сезоні 2023/2024 польський рефері разом із лайнсменом не зарахували гол Матейса Де Лігта у ворота "бланкос". Цей м'яч міг перевести гру в екстратайми. Проте за підсумками двоматчевого протистояння в фінал пройшов королівський клуб.

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